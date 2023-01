FdI: fuori Luppino(M5S) dalla giunta Melucci una “mancanza di democrazia”. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, interviene sulla rimozione dell’assessore Luppino (in quota 5 Stelle).

Vietri e la Toscano chiedono ai 5 Stelle, di interrogarsi su chi hanno dato mandato di amministrare la città di Taranto.

Perché, dichiarano, la rimozione di un assessore, per le dichiarazioni e la differenze di vedute sulla vicenda ex Ilva, dimostra la totale mancanza di democrazia nella maggioranza di governo cittadina.

Un amministrazione, continuano, dovrebbe sentirsi arricchita dalle diversità di opinioni, ma a quanto pare innalza una barriera invalicabile tra l’opposizione e la sua stessa maggioranza, dove invece del dialogo si usa il bastone.

Atteggiamento tipico di chi non ama il confronto ed incapace di valorizzare i diversi contributi e che non ama ascoltare, affermano i due consiglieri.

Atteggiamento del sindaco che non si presenta in consiglio, se invitato a relazionare presso la commissione di Garanzia e Controllo del comune sulle vicende che riguardano l’Amiu.

Comportamento che va ledere gli interessi della città, e secondo i rappresentanti di FdI, Taranto è orfana di un amministratore in grado di ascoltare e far giungere tutti gli attori in campo la sintesi sugli obiettivi da raggiungere sulle questioni strategiche per il territorio.

Purtroppo, concludono, la città viene governata con presunzione e come se si trattasse di un qualcosa di personale.

Finalmente sono sempre più coloro che iniziano ad accorgersene.

Foto G. Maffucci