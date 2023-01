Arrivata la seconda Tac 128 slice acquistata con fondi PNRR consegnata all’Ospedale di Corato. A poco più di 48 ore di distanza dall’entrata in servizio all’Ospedale di Putignano, ora è stata la volta dell’Umberto I di Corato. Il Sistema TC 128 slice della Philips, grazie alle sue caratteristiche, presenta una tecnica di ricostruzione che consente di ottenere, in maniera veloce. «A stretto giro – spiega il dott. Francesco Giangaspero, responsabile della UOSVD Radiologia dell’Umberto I – la nuova Tac sarà installata e comincerà la fase di formazione e training dei nostri operatori con i tecnici messi a disposizione dal fornitore. Intorno al prossimo 20 febbraio la Tac potrà entrare in servizio ed eseguire i primi esami sui pazienti».

Arrivata la seconda Tac 128 slice acquistata con fondi PNRR consegnata all’Ospedale di Corato. La TAC multislice 128 di Corato, come quella di Putignano, appartiene alla nuova generazione di macchine dotate di detettori digitali e di sistema iterativo di riduzione della dose al paziente sino all’80 per cento. La tecnologia a disposizione, versatile e di ultima generazione, permette maggiori applicazioni cliniche nello studio di tutti i distretti corporei in esame, con la possibilità di acquisire immagini di elevata qualità ed eseguire ricostruzioni in 3D.