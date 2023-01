Foggia – Pizzo 5 Arresti. La Polizia di Stato ha eseguito cinque ordini di esecuzione per la carcerazione. Emessi dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari, a carico di altrettanti soggetti, intranei alla locale criminalità organizzata, esponenti della batteria della “Società Foggiana” “SINESI – FRANCAVILLA”.

L’indagine condotta dal personale della Squadra Mobile della Questura di Foggia ha posto in evidenza la realizzazione sistematica di una vera e propria attività, con il preciso intento di affermare il proprio predominio sulla città di Foggia. Grazie alle copiose attività tecniche. È stato possibile accertare anche che uno di questi imprenditori minacciati versava sin dal 2014 la somma di euro 300,00 mensili. Attraverso una mirata ed incisiva attività investigativa è stato possibile inoltre accertare che un gestore era stato costretto a pagare a titolo di tangente, la somma di euro 50.000, entro 48 ore.

I destinatari del provvedimento sono stati condannati a complessivi 24 anni e 8 mesi di reclusione. I predetti provvedimenti sono stati emessi a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Tipo estorsivo, tutte aggravate dal metodo mafioso, poste in essere dai condannati.