E’ chiuso il mercato del Taranto?

Che il Taranto abbia avuto delle mutazioni strutturali, è un dato di fatto. Basterebbe analizzare la prima formazione in cui esordì Eziolino Capuano, alla terza di campionato e confrontarla con quella andata in campo ad Andria domenica 22 gennaio, per capire quanto e come è cambiata questa squadra.

Anche se, a parere nostro (che siamo certi verrà smentito appena i nuovi saranno al top), andava benissimo a fine anno (pareggio col Crotone, vittoria a Pescara, vittoria con il Monterosi, vittoria a Messina, pareggio con il Monopoli), prima dei nuovi innesti. Gli ultimi risultati, quelli del 2023, raccontano una sconfitta a Catanzaro (di misura) e poi solo pareggi senza reti (Turris in casa e Andria al Degli Ulivi).

Ma la classifica è buona e, se dovesse vincere domenica 29 con la Gelbison, farà sicuramente un balzo in avanti, sicuramente andrà a sistemarsi fa le prime dieci, che significherebbe inserimento nel gruppo play-off. Ma è anche ovvio che non bisogna perdere, visto che il Messina sta volando e presto vedremo un’altra Viterbese, pronta a riprendersi una classifica più adatta al suo potenziale. Le dichiarazioni di Eziolino Capuano al podcast “Un caffè con”, hanno fatto sobbalzare più di qualche tifoso. Ve le riportiamo integralmente: “Siamo una squadra giovanissima e ci fa piacere che molti club abbiano messo gli occhi addosso ad alcuni nostri ragazzi.

Questa, per me, è una soddisfazione notevole. Penso a Ferrara, Evangelisti e Antonini: probabilmente uno di questi andrà ad Empoli (titolare del cartellino di Evangelisti, figlio del D.S.). Ve lo svelo in anteprima. Con Antonino, parliamo di un giocatore importante e io non mi sbilancio se non sono sicuro: ha struttura, si allena con estremo impegno. Lui è prontissimo, lo paragono a Gatti, è proiettato nel grandissimo calcio”.

Belle parole ma più di qualcuno si è posto la naturale domanda: “Quando andranno o andrà via?”. Visto che mancano pochi giorni alla chiusura del mercato di riparazione e crediamo che quello in entrata è da considerare chiuso (se si eccettuano l’eventuale possibile prestito dalla Virtus Francavilla del tarantino Mastropietro e la sostituzione del difensore Granata, oggi alla Gelbison, non ancora effettuata). Staremo a vedere.