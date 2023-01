Brindisi-Casarano con tifosi ospiti

“SSD Brindisi comunica che saranno 120 i posti disponibili per il settore ospiti per il match con il Casarano in programma domenica 29 Gennaio alle ore 14.30 presso lo Stadio “Capozza”, valido per la ventunesima giornata di Campionato di Serie D, Girone H.

Il costo dei ticket è di 7 euro (inclusi i diritti di prevendita).

I biglietti saranno nominativi e potranno essere acquistati esclusivamente previa esibizione del documento d’identità, da domani mattina sino alle 19 di Sabato 28 Gennaio, presso il Brindisi Play Store di Viale Commenda 52.

Domenica 29 Gennaio i botteghini del settore ospiti resteranno chiusi”.