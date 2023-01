Baby gang Perrini: in Puglia fenomeno in crescita. Renato Perrini, come presidente “Come presidente della Commissione di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, ritiene che siano necessari azioni e interventi sinergici fra le diverse istituzioni, mirati allo sviluppo di percorsi di prevenzione della devianza minorile.

Questo in virtù dei crescenti reati commessi da minori.

“A Bari recentemente due 17enni sono stati aggrediti al Parco Rossani, un 21enne è stato picchiato per aver difeso una ragazza nell’autobus e al quartier San Paolo i residenti e soprattutto le donne vengono terrorizzati dalle baby gang.

Nel Leccese nei mesi scorsi le gang giovanili hanno terrorizzato e aggredito i coetanei, i bambini e gli anziani nelle strade del centro.

A Foggia una baby gang ha molestato una ragazza e picchiato il padre. A Barletta sono stati identificati 15 minori dopo le segnalazioni dei residenti.

La crescita di questi eventi scaturisce, per altro, da una ricerca pubblicata a ottobre scorso e condotta su giovani adolescenti tra i 15 e i 17 anni e i 18 e i 24 anni in tutta Italia, da Istituto interuniversitario di ricerca ‘Transcrime’ dell’Università Cattolica di Milano, Università di Bologna e Università di Perugia in collaborazione con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.