Con la Gas la svolta della Prisma?

Domenica alle 15.30 la Gioiella Prisma Taranto sarà in Emilia per affrontare la Gas Sales Piacenza al Pala Banca, in anticipo televisivo su Volleyballworld.tv.

Dopo la bruciante sconfitta con Padova di domenica scorsa, privo dell’opposto Stefani ancora in fase di recupero dopo l’infortunio nella gara con Verona, il team ionico ha recentemente annunciato l’acquisizione di un nuovo atleta, l’opposto Ibrahim Lawani, arrivato dalla Francia, che si aggiunge alla squadra già da questa settimana.



I rossoblù stanno quindi lavorando sull’affiatamento con il nuovo componente e sui nodi che sono emersi nel match con Padova, per ritrovare l’energia e l’approccio giusto per affrontare una vera e propria corazzata e tentare l’impresa.

La Gas Sales Piacenza tra tutte le squadre della Superlega è quella che ha il roster più completo e con atleti di alto livello internazionale.

Il team emiliano, guidato da mister Massimo Botti (coach protagonista della promozione in Superlega al primo anno di ricostruzione del club nel 2019), di recente avvicendatosi sulla panchina dopo l’esonero di Bernardi, può vantare di effettivi come il palleggiatore Brizard e l’opposto campione del mondo Romanò in diagonale, Caneschi e il cubano Simon al centro, lo schiacciatore brasiliano Lucarelli e il cubano Leal alla banda, insieme al campione del mondo Recine, e all’eclettico Basic. Con l’oro mondiale Scanferla come libero. Senza contare che dispone di una panchina ricca di atleti esperti e anche giovani promettenti come l’ex schiacciatore rossoblù Gironi, il palleggiatore De Weijer, i centrali Alonso e Cester. Nell’ultimo mese il team emiliano ha però dovuto rinunciare a due dei componenti più forti del team, le due bande Lucarelli e Leal, sostituiti da Recine e Basic.

Dopo l’esonero dell’allenatore, Piacenza ha trovato una brillante vittoria con Trento e successivamente due deludenti sconfitte con Siena e Monza ed è stata impegnata in coppa Cev contro i rumeni del Galati, contro cui ieri sera hanno ritrovato la vittoria passando la fase andando ai quarti. Nell’occasione, anche Leal ha ritrovato il campo, pertanto la Gas Sales può ora vantare della squadra quasi completa, ad eccezione di Lucarelli.

Gli emiliani all’andata furono trascinati da uno spettacolare Leal, che mise a terra sedici punti, e da Lucarelli, MVP del match, che firmò le palle più scottanti, espugnando il fortino ionico dopo poco più di un’ora e mezza di gioco con un risultato rotondo, in un match però molto combattuto, in un punto a punto serratissimo, risolto da alcuni episodi al servizio proprio di questi elementi e anche dello spumeggiante regista Brizard.



Il Direttore Generale Vito Primavera ricorda la pericolosità del team e la grande squadra che si andrà ad affrontare domenica:

“Padova domenica scorsa ci ha messo in difficoltà con l’ottimo servizio, di conseguenza non siamo riusciti a giocare come nelle gare precedenti. Malgrado tutto abbiamo combattuto ma abbiamo ceduto nel finale dei set, perdendo l’incontro. Domenica andremo ad affrontare una squadra molto attrezzata in una gara su cui preferisco non sbilanciarmi, perché Piacenza, anche se è in apparente difficoltà, ha un roster di campioni di livello internazionale e pertanto prevedo una gara davvero difficile. Ma dobbiamo provarci e lo faremo con tutte le nostre forze e i mezzi, e sono certo che il nuovo acquisto Lawani porterà fiducia, nuove energie e una ventata di grinta e determinazione dopo la delusione di Padova”.

Tre sono gli ex di giornata in campo rossoblù: Aimone Alletti, Francesco Cottarelli ed Oleg Antonov.

Gli arbitri dell’incontro saranno Armandola Cesare e Lot Domin.