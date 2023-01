Martina Franca – Ti spiego la LIS. Corso di sensibilizzazione sulla lingua dei segni e alla cultura dei sordi a cura dell’associazione “Riuniti per Caso“. La lingua dei segni Italiana, in acronimo LIS, è una lingua naturale veicolata attraverso il canale visivo-gestuale e utilizzata nel territorio italiano da parte dei componenti della comunità sorda segnante, che possono essere sordi o udenti, segnanti nativi o tardivi. La lingua dei segni utilizza la modalità visivo-manuale per trasmettere il significato, invece delle parole pronunciate. Il corso vuole fornire un approccio concreto attraverso nozioni basilari. Tenuto dalla dott.essa Lucia Basile assistente alla comunicazione. Sogniamo un mondo in cui la Lingua dei segni sia accessibile a tutti come qualsiasi altra Lingua!

La bellezza di una Lingua dove il suono non conta, le mani trasportano parole, le espressioni veicolano emozioni e il nostro corpo comunica.

Per coloro che vogliono imparare le basi della Lingua dei segni e della loro cultura la scadenza delle iscrizioni è il 15 febbraio 2023 con inizio corso il 20 febbraio. Sede del corso Via de Gasperi, 15 Martina Franca (Taranto).

L’Art. 34-ter del cosiddetto Decreto Sostegni recita: “La Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST)“. L’articolo con le “Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l’inclusione delle persone con disabilità uditiva” riconosce, inoltre, le figure dell’interprete LIS e dell’interprete LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST. Questa legge fondamentale, però, non garantisce di per sé l’accessibilità, che non è solo un diritto non derogabile ma condizione necessaria per il pieno esercizio di tutti gli altri diritti.