Taranto: Melucci via i 5 stelle dalla maggioranza. Ci risiamo, maggioranza inquieta nella giunta comunale di Taranto, nuovo rimpasto.

Revocata la delega all’assessore comunale Maria Luppino, in quota ai 5 Stelle.

In data odierna viene diramato un atto del sindaco Melucci, in cui viene comunicato che l’assessore in questione è decaduta da tale incarico.

Con una nota Melucci, spiega i motivi di tale decisione, dichiara, in pratica, che nella maggioranza attuale ci sono alcuni elementi di “distonia”, e che mostrano una “diversa valutazione” su gli obiettivi strategici per il futuro della città.

E per questo scenario ritiene doverosa “la rivisitazione” dei componenti della maggioranza, per garantire il proseguo delle linee programmatiche.

Oltre a lei viene revocato, l’incarico di studio all’avv. Mario Odone, in quota ai 5 stelle

Scricchiola la maggioranza o nuovi gruppi ne faranno parte?

foto G. Maffucci