Auto a fuoco a Brindisi. Un Autovettura è andata in fiamme a Brindisi, in via don Minzoni con via don Carlo Gnocchi.

I vigili del Fuoco della locale stazione, intervenuti, hanno evitato che le fiamme si estendessero ad altre vetture.

Sul posto i carabinieri.

Al momento ancora non si conosce la natura dell’incendio