Auto investe una bici – Ciclista in Codice Rosso. Preoccupano le condizioni del giovane in sella alla sua bicicletta che ha riportato diverse contusioni e un trauma cranico. Il sinistro nel primo pomeriggio a Tricase, lungo la direttrice che da Andrano porta a Depressa. Da una prima ricostruzione Il ciclista che procedeva lungo il ciglio della strada, forse per evitare la vegetazione ai bordi della carreggiata, sembra essersi spostato verso il centro della corsia ed è stato urtato da uno dei veicoli in transito. Il ciclista ha riportato diverse contusioni e traumi, quello più preoccupante quello riportato in testa.

Sul posto sono state chiamate ad intervenire due ambulanze del 118, provenienti dall’ex presidio di Poggiardo e dall’ospedale di Tricase, e un’automedica. Affidata alla polizia locale di Tricase l’esatta dinamica di quanto accaduto.

