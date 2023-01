Capuano: “Soddisfatto del mio Taranto”

Mister Capuano appare sorridente e soddisfatto del match pareggiato dal Taranto ad Andria.

“Era chiaro che Trocini avrebbe dato una sorta di novità nel gioco della Fidelis Andria: così è stato e ne è venuta fuori una partita complicata e difficile.

Faccio i complimenti ai nostri avversari che sono stati una squadra con una chiara identità. La partita. Nella prima frazione abbiamo avuto tre palle gol ed abbiamo colpito tre legni. Va detto che loro ci avrebbero potuto punire con le ripartenze.

Partita maschia con risultato giusto. Sia chiaro, sono siamo venuti per il pareggio: volevamo i tre punti. Siamo stati sfortunati. In quanto ad impegno, non posso dire nulla a nessuno dei miei calciatori”.