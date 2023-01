Ex ILVA, incontro MIMIT. “CON” lavorare per una fabbrica green

“La disponibilità del ministro Adolfo Urso – scrivono i consiglieri comunali al comune di Taranto ‘Con’ Pietro Bitetti, Stefania Fornaro, Patrizia Mignolo – a perseguire la linea tracciata dal sindaco Rinaldo Melucci di sancire un accordo di programma per l’ex Ilva di Taranto segna una svolta decisiva nella delicata trattativa che riguarda le sorti dello stabilimento siderurgico. Una intesa che dovrà certificare il futuro ecocompatibile della fabbrica grazie alla quale si dovrà necessariamente ricucire la frattura che sembrava ormai insanabile tra città e industria. Per ridare speranza ai lavoratori, alle imprese dell’indotto e a tutti i cittadini di Taranto gravati dall’inquinamento ambientale”.

Concludono poi: “Abbiamo sostenuto sin da subito la strada tracciata dal primo cittadino anche nella sua veste di Presidente della Provincia e per questo oggi siamo ancora più soddisfatti. Ora occorrerà lavorare affinché le parole del Ministro Urso non restino solo promesse e si giunga in tempi quanto più celeri possibile all’ auspicato e annunciato modello di fabbrica ‘green’ “.