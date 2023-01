Bcc-Cantù per la finale di Coppa

Vigilia di una sfida a suo modo storica per la Bcc Castellana Grotte che si prepara a giocare la partita di semifinale della Del Monte Coppa Italia A2: mercoledì 18 gennaio 2023, con prima battuta alle ore 20,30, al Pala Grotte di Castellana, infatti, si gioca il penultimo atto della competizione di Lega. Avversaria della formazione allenata da Jorge Cannestracci sarà la Pool Libertas Cantù: in palio, in gara secca, l’accesso alla finale della Del Monte Coppa Italia A2 in programma il prossimo 5 febbraio (in casa della formazione meglio classificata al termine del girone di andata, data da confermare salvo spostamenti per palinsesto tv).

Da una parte la Bcc Castellana Grotte che torna in semifinale dopo quasi 11 anni (il 3 marzo del 2012 nella Final Four di Andria vittoria per 3-2 su Perugia) e dopo aver battuto nei quarti, proprio al Pala Grotte, lo scorso 28 dicembre, Porto Viro. Dall’altra la Pool Libertas Cantù, alla prima assoluta in semifinale di Coppa Italia A2, dopo aver sconfitto nei quarti a fine 2022 in casa Santa Croce.

Castellana è reduce da cinque vittorie di fila in casa (Santa Croce, Porto Viro, Grottazzolina e Lagonegro in campionato e Porto Viro in Coppa Italia). Cantù, invece, escluso il successo in Coppa Italia, ha perso le ultime tre sfide di campionato contro Bergamo, Santa Croce e Cuneo. Numeri a parte, però, i lombardi restano squadra insidiosissima e di valore, potendo contare su un roster qualitativamente notevole, mix di giocatori di grande esperienza e talenti di sicuro futuro. Ne è conferma il settimo posto in campionato, a soli sei punti dal podio, e la stessa gara di andata vinta da Cantù per 1-3.

“Contro Lagonegro siamo stati bravi a riscattarci dopo il ko di Ravenna – ha commentato coach Cannestracci – Non era scontato perché dopo un periodo molto positivo, una sconfitta rischia di restarti nella testa e nei muscoli. Invece siamo stati bravi a riprenderci immediatamente e a conquistare una vittoria che ci ha dato tre punti importanti ed entusiasmo in vista della semifinale. Con Cantù, però, dovremo fare qualcosa in più, mantenendo alta la concentrazione e giocando ad un’altra velocità. Sia per il livello della squadra avversaria che per il valore dell’appuntamento che ci apprestiamo a vivere”. L’impegno infrasettimanale di Coppa è anche occasione per fare il punto della situazione sulla stagione gialloblù: “Ad inizio anno ci eravamo prefissati di arrivare il più in alto possibile e di andare il più avanti possibile – ha continuato Cannestracci – Per questo non guardiamo né alla classifica della serie A2 né al tabellone della Coppa, ma pensiamo partita dopo partita, giorno dopo giorno. Mercoledì è un appuntamento importante. Dopo qualche difficoltà iniziale in casa, ci auguriamo di poter dare seguito agli ottimi risultati conquistati al Pala Grotte e confidiamo ancora una volta nel supporto del nostro pubblico, sempre meraviglioso”.

Tra Castellana e Cantù non ci sono precedenti per quanto riguarda la Coppa Italia. La sfida, invece, si è giocata in serie A2 nove volte con 8 vittorie castellanesi e 1 successo canturino (arrivato peraltro proprio nell’ultimo incrocio giocato a novembre 2022 al Pala Grotte). Capitan Nicola Tiozzo (a Cantù nel 2015/2016) e Giuseppe Ottaviani (a Castellana nel 2020/2021) sono gli ex della gara.

Dall’altra parte del tabellone della Del Monte Coppa Italia A2, invece, saranno Vibo Valentia e Bergamo a giocarsi il secondo posto in finale.

Saranno Alessandro Pietro Cavalieri di Lamezia Terme (Cz) e Marco Colucci di Matera i fischietti del match. Il primo ha già arbitrato la New Mater quest’anno al Pala Grotte nella vittoria con Brescia, il secondo sarà alla terza direzione con i gialloblù dopo le vittorie di Lagonegro e in casa con Porto Viro, in campionato.

Il biglietto per l’accesso alla gara tra Castellana e Cantù (costo 10 euro) è acquistabile online sulla piattaforma diyticket.it o presso la biglietteria dello stesso Pala Grotte, aperta mercoledì a partire dalle ore 18,30.