Volley – Tutte le novità della New Mater Volley Castellana Grotte

New Mater Volley Castellana Grotte, dal Volley Mercato ecco il roster 2023/2024

Alla kermesse di Bologna ufficializzato il gruppo degli atleti a disposizione di coach Cruciani per il prossimo campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile: 13 volti nuovi, 7 under 21, 6 pugliesi e 6 prodotti dell’Accademia del Volley Giovanile Mater per un’età media di 21,7 anni.

Un’età media di 21,7 anni, un roster da 13 volti nuovi, 6 ragazzi originari della terra di Puglia e 6 prodotti dell’Accademia del Volley Giovanile della Materdomini Castellana: è il nuovo corso della New Mater Volley Castellana Grotte.

Ufficializzato al Volley Mercato di Bologna il roster degli atleti a disposizione di coach Simone Cruciani per il prossimo campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile.

Ad Alessandro Fanizza ed Emanuele Rampazzo, entrambi in arrivo da Casarano (A3), è affidata la regia.

Sulla loro diagonale agirà l’opposto colombiano classe 1994 (il più esperto del gruppo) William Alejandro Bermudez, lo scorso anno in Romania al Rapid Bucarest, già visto in Italia con le maglie di Sora e Milano. Insieme a lui, in posto 2, Ismael Princi, nella passata stagione a Modica (A3).

La batteria degli schiacciatori sarà composta, da Alberto Pol (lo scorso anno a Ravenna prima e Motta di Livenza poi), Nicola Cianciotta (ex Mondovì e Casarano), Riccardo Iervolino (a Porto Viro nel 2002/2003) e Filippo Menchetti (da Tuscania).

Al centro Victorio Ceban (da Ravenna), Cosimo Balestra (promosso in Superlega con Vibo) e Nicolò Ciccolella (al Bari l’anno passato).

Liberi saranno Leo Battista (che in serie A2 ha già giocato con la Materdomini Castellana tra il 2017 e il 2020 prima di trasferirsi a Motta per altre tre stagioni) e Federico Guadagnini (anche lui a Casarano nella passata stagione).













Di seguito il roster ufficiale della New Mater Volley Castellana Grotte:

Alessandro Fanizza (P, 2004, 192 cm)

Emanuele Rampazzo (P, 2003, 193 cm)

William Alejandro Bermudez (O, 1994, 205 cm)

Ismael Princi (O, 2000, 198 cm)

Nicola Cianciotta (S, 2001, 196 cm)

Riccardo Iervolino (S, 2003, 193 cm)

Filippo Menchetti (S, 2003, 193 cm)

Alberto Pol (S, 2001, 201 cm)

Cosimo Balestra (C, 2003, 200 cm)

Victorio Ceban (C, 2001, 203 cm)

Nicolò Ciccolella (C, 2004, 195 cm)

Leonardo Battista (L, 1995, 180 cm)

Federico Guadagnini (L, 2004, 186 cm)