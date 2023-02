Bcc Castellana sconfitta a Cantù

Terzo stop consecutivo per la Bcc Castellana Grotte dopo il ko in finale di Coppa Italia con Vibo e la sconfitta alla ripresa del campionato con Motta. Nella20esima giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile, infatti, la formazione allenata da Jorge Cannestracci viene fermata anche dalla Pool Libertas Cantù. Finisce 3-1 (25-20, 18-25, 25-16, 25-22) al Pala Francescucci di Casnate con Bernate l’anticipo delle ore 16.

Nel mini bilancio degli incroci stagionali, così, la spunta di nuovo la compagine di coach Denora Caporusso che, dopo la vittoria in campionato e la sconfitta in semifinale di Coppa al Pala Grotte di Castellana, si riporta avanti nel computo degli scontri diretti.

Per la New Mater, purtroppo, un’ulteriore frenata in classifica nell’ottica della corsa al miglior piazzamento possibile nella griglia playoff. Dopo un mese e mezzo si ferma anche il cammino esterno della Bcc Castellana che, prima dei successi di Brescia e Bergamo, aveva raccolto l’ultimo stop in trasferta lo scorso 8 gennaio a Ravenna.

In evidenza sul tabellino finale la differenza tra le due squadre in battuta (10 ace per Cantù, solo 2 per Castellana), il numero degli errori gratuiti (3 tra ricezione e attacco per la Pool Libertas, 16 per la Bcc nello stesso totale) e la percentuale di efficacia in attacco dei gialloblù (salita oltre il 50% solo in occasione del secondo set).

Kristian Gamba è il top scorer del match con 24 punti. Theo Lopes il miglior realizzatore per la Bcc. In doppia cifra anche gli schiacciatori di Cantù (Preti 15, Ottaviani 14), Tiozzo e Zamagni per Castellana (rispettivamente 12 e 10 punti).