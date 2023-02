Il Martina vince ad Altamura!

Cronaca. Al 4’ minuto, sugli sviluppi di un angolo, Pinto mette fuori per un soffio. La partita non ha sussulti di rilievo fino al 36′, sia da una parte che dall’altra.



Al 42′ Rocco Mangialardi va in gol!

Termina così la prima frazione di gioco che ha visto i biancoazzurri passare in vantaggio grazie ad una rete di Mangialardi al 41′ minuto. Secondo tempo. 13′ Goooall di Diaz che va in gol su calcio di rigore.

Al 21′ arriva l’1-2 della Team Altamura che riduce le distanze con Molinaro. Prima sostituzione in casa Martina: Dentro Ancora per Cerutti.

Giallo per Mangialardi subito dopo.

Al 36′ l’Altamura prova a trovare il goal del pareggio, Martina si difende bene. Al 37’

Mister Pizzulli inserisce Cappellari per Pinto. Al 38’ tiro fuori di Dipinto. Altro cambio per il Martina: entra Meneses esce Diaz.

Il Martina ci prova con Ancora da posizione defilata, ma il portiere è attento e blocca.

Sono 6 i minuti di recupero. Finisce così: 2-1 per il Martina.

Il Martina espugna anche Altamura grazie alle reti di Mangialardi e Diaz.

foto PAOLO Conserva