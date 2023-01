Convegno Fondazione Odcec

Se ne parlerà nel primo convegno della Fondazione ODCEC Taranto a pochi mesi dalla sua costituzione

La Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto inaugura il percorso formativo a favore della categoria professionale con un convegno che si terrà a Taranto – il 20 gennaio 2023 – presso la Sede Universitaria del Dipartimento Jonico dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il tema individuato che dà il titolo all’evento “ IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA E DELL’ESPERTO CONTABILE – GLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI” rappresenterà un utile momento di riflessione e consentirà di acquisire la giusta consapevolezza sul nuovo ruolo che la Fondazione sarà chiamata a svolgere a fianco delle aziende. Benché la gestione delle imprese, nel rispetto delle indicazioni disposte dall’art.2086 del C.C., è posta a carico esclusivamente degli amministratori che dovranno dotarle di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e e contabili, non va sottovalutato il fatto che il dottore commercialista e l’esperto contabile avranno ulteriori compiti e conseguenti responsabilità nelle vesti di consulente o in qualità di sindaco o revisore.

“In questo contesto – afferma la dott.ssa Baccaro -presidente della Fondazione tarantina da poco costituitasi – si prefigura un necessario cambiamento della nostra professione, cambiamento che non dovrà spaventare perché, di fatto, sarà l’occasione per riappropriarsi, a giusto titolo, di ambiti professionali altamente qualificati. E’ indubbio che l’impegno primario di ciascuno di noi sarà quello di informare gli imprenditori delle novità legislative a cui dovranno attenersi e, soprattutto, di fornire loro gli strumenti per operare correttamente”.

Inevitabilmente gli studi professionali dovranno prepararsi alle nuove sfide lavorative attraverso non solo un percorso formativo specifico, ma anche adeguando i sistemi operativi ed integrando le procedure, riorganizzando le attività in funzione dei nuovi impegni richiesti, impostando e, laddove già esistente, implementando la comunicazione sulla situazione aziendale con gli imprenditori e gli organi amministrativi, rivedendo ed aggiornando gli incarichi professionali.

Il convegno inizierà con i saluti del presidente dell’ Ordine tarantino Francesco Vizzarro e della presidente della Fondazione Laura Baccaro.

“Raccogliamo ancora una volta la sfida, l’ennesima, conclude la dott.ssa Baccaro – non dimenticando gli ultimi due anni trascorsi nell’emergenza pandemica che ci hanno visto in prima linea, capaci di affrontare le novità legislative che si sono avvicendate quasi giornalmente, tra le mille difficoltà e i disagi legati all’incertezza ed alla straordinarietà del contesto, senza arretrare o gettare la spugna, e, soprattutto, con il senso di responsabilità che non ci ha mai abbandonato”.