Polizia Locale di Massafra a tutela della cittadinanza. Sequestrati circa 800 kg in data 16 gennaio2023, merce deperibile e non, all’interno di una attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande. Per carenti condizioni igienico-sanitarie degli ambienti e delle attrezzature ritenute non conformi tutta la merce èstata sequestrata. Tutti i prodotti alimentari, per cattivo stato di conservazione, sono stati sottoposti a sequestro e si procederà alla loro distruzione. Denunciato il titolare dell’esercizio commerciale.

Un’operazione dal Comando della Polizia Locale, guidato dal comandante Mirko Tagliente, in collaborazione con gli ufficiali di Polizia Giudiziaria del Dipartimento di Prevenzione appartenenti al SIAN e SIAV della ASL di Taranto.