Tutta la C in pillole. Di Virtus Francavilla-Foggia 1-0, vi abbiamo già raccontato. Stessa cosa, del match fra Taranto e Turris finito 0-0.

Tutta la C in pillole

Audace Cerignola-Fidelis Andria 2-0. Partita che si chiude nei primi minuti di

gioco. Al 4′ gol del Cerignola. In contropiede, D’Ausilio consegna la palla a

Malcore che di piatto fa gol. Al 7’, già il raddoppio. Dall’angolo, raccoglie

Tascone è fa il 2-0.

Avellino-Monopoli 0-0. Finisce a reti bianche il posticipo della quarta giornata

tra Avellino e Monopoli. Kanouté, al 11’, colpisce un palo.

Al 18’, ci prova Arena di testa, ma non inquadra la porta. Al 41‘ Maniero tira in porta ma il suo tiro è impreciso. Secondo tempo. Al 46’ Starita viene atterrato da Bove, ma l’arbitro non concede il rigore. .Al 65′ ci sarebbe il vantaggio del Monopoli con Mercadante, ma il goal viene annullato. Al 75’ Kanouté sbaglia davanti al portiere avversario.

