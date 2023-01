D’Errico via dal Bari. D’Errico Al Crotone. Questa la notizia che ha caratterizzato la giornata di ieri, al Mercato, per il Bari.



Ovviamente si tratta di un prestito ma forse poteva ancora essere utile per la causa. Questa la domanda che si pongono tutti i tifosi in questo momento. Sull’argomento, intervistato a Radio Bari, Mister Mignani è stato chiaro.



“Sono dispiaciuto. L’anno scorso ha dato tanto al Bari. Non so se non sono stato io a non fargli esprimere di più quest’anno. Comunque non sono certo io ad aver chiesto la sua cessione. Capisco, comunque, che tutti vorrebbero più spazio in un gruppo”.