Ufficiale Infantino dal Taranto alla Gelbison. Piena attività per il Taranto, al mercato, sia in entrata che in uscita. Fra le tante trattative, è decollata quella che ha portato l’attaccante Infantino a Vallo della Lucania, destinazione Gelbison. La stessa società della Gelbison ha diramato un comunicato dove spiega di aver chiuso l’accordo con l’atleta classe 86.

Ufficiale Infantino dal Taranto alla Gelbison

Nato a Tricarico, il prestante attaccante, punta centrale, arriva dal Taranto e vanta una lunga esperienza tra i professionisti. In Serie D inizia la sua carriera ad Ariano Irpino ed indossa negli anni le maglie del Matera, dell’Ebolitana, Sporting Genzano, Acicatena e Bitonto. Il salto in serie C arriva con il Barletta. Per due stagioni ha difeso anche i colori dell’Aquila. Poi Torres, l’Ischia Isolaverde, Matera, Catanzaro, Teramo, Carrarese, per un totale nella sua carriera di oltre 420 gare giocate e oltre 130 reti realizzate, con due promozioni in Serie C. Un rinforzo importante per il reparto offensivo rossoblù. L’atleta già da domani, con la ripresa degli allenamenti sarà a disposizione di Mister Fabio De Sanzo.



Ecco le sue prime parole: “Sono contento di vestire la maglia della Gelbison, una società con un progetto importante. Per me è un motivo d’orgoglio. Cercherò di mettere a disposizione tutta la mia esperienza e di dare il massimo in campo”. https://bit.ly/3iiOLFi

Ufficiale Infantino dal Taranto alla Gelbison

SportItalia ed altre agenzie qualificate, da più giorni parlano di un interessamento, da parte dell’Avellino, sper il fantasista Michele Guida. Altre società hanno bussato alla porta di Evangelisti per chiedere del giovane, su tutte, l’Ancona. Vedremo in seguito. Dopo Rossetti, il Taranto sonda altri calciatori. Resta aperta la pista Micovschi dell’Avellino.

Il Taranto perde di rigore inventato – Pugliapress – Quotidiano online