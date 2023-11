Al Taranto il derby contro il Brindisi. La classifica aggiornata

Il Taranto vince il derby contro il Brindisi in Serie C, un risultato importante che ha riscosso grande entusiasmo nella città jonica.

Questa vittoria segna un punto di svolta per il Taranto, mentre pone sotto i riflettori negativamente la squadra allenata da Danucci.

Nel derby di ieri, il Taranto ha conquistato una vittoria essenziale di 1-0 contro il Brindisi, un risultato che ha influenzato profondamente la classifica di Serie C. Il gol decisivo di Cianci nel secondo tempo ha evidenziato la supremazia tattica del Taranto in un match carico di tensione.

Guidato da Eziolino Capuano, il Taranto ha mostrato un’ammirevole disciplina tattica. Dopo un primo tempo equilibrato, hanno preso il sopravvento nella seconda metà, dimostrando la loro abilità nel controllare il gioco e sfruttare le opportunità.

Contrariamente, il Brindisi ha lottato per creare azioni offensive significative, con pochi tentativi di colpire la porta e una mancanza di reazione dopo il gol subito. Le performance future sono cruciali per la squadra per migliorare la loro posizione in classifica.

Dopo il derby, entrambe le squadre si preparano per le prossime sfide di Serie C. Il Taranto si appresta ad affrontare la Casertana, una partita che promette di essere altrettanto emozionante e decisiva. Il Brindisi, dall’altra parte, si dirigerà a Francavilla per il derby contro la Virtus, un incontro che sarà fondamentale per la loro rinascita e determinazione.

Questo risultato apre nuove prospettive per il Taranto e presenta sfide importanti per il Brindisi. Il campionato di Serie C continua a essere un terreno fertile per competizioni accese e risultati inaspettati.

Il Taranto sale al sesto posto in classifica, menre il Brindisi precipita al penultimo

La prossima settimana il Taranto ospiterà allo jacovone la Casertana che la precede in classifica di un punto, mentre al Brindisi spetta il derby contro la Virtus Francavilla al Nuovarredo Arena con l’obiettivo di non precipitare in fondo alla classifica

Ecco la classifica aggiornata con il dettaglio delle partite in corso: Juve Stabia: 28 punti (Partita in corso contro Sorrento) AZ Picerno: 26 punti Avellino: 26 punti Benevento: 26 punti Casertana: 24 punti Taranto: 23 punti Latina: 22 punti Crotone: 22 punti Foggia: 21 punti Audace Cerignola: 19 punti (Partita in corso contro Potenza) Giugliano: 19 punti Catania: 18 punti Monopoli: 18 punti Potenza: 17 punti (Partita in corso contro Audace Cerignola) Turris: 13 punti Sorrento: 12 punti (Partita in corso contro Juve Stabia) Virtus Francavilla: 12 punti Messina: 11 punti Brindisi: 10 punti Monterosi Tuscia: 9 punti