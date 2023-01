Il Taranto perde di rigore inventato

https://fb.watch/hVw27C8-Ca/

Ha ragione Capuano a dire, in conferenza stampa, che è stato assegnato un rigore inesistente, in favore del Catanzaro, in occasione del gol di Iemmelo. Il Taranto si è ben difeso per tutta la partita e ha sempre tenuto in mano il pallino delle giocate. L’episodio è frutto di un’uscita di Vannucchi sui piedi di Blaschi. Per il resto, vari attacchi dei calabresi, ma niente di serio.

Catanzaro-Taranto 1-0

Catanzaro: Fulignati; Scognamillo, Martinelli, Brighenti; Katseris (71‘ Rolando), Sounas (80’ Curcio), Pontisso (80’ Cinelli), Verna, Vandeputte; Biasci (80’ Cianci), Iemmello. Panchina: Rizzuto, Sala, Tentardini, Welbeck, Bombagi, Fazio, Ghion, Gatti, Situm. All. Vivarini.

Taranto: Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Formiconi; Mastromonaco, Antonio Romano, Provenzano, Mazza (62’ Chapi Romano), Ferrara; Guida (62’ Rossetti); Tommasini (86’ La Monica). Panchina: Loliva, Caputo, Manetta, Vona, Brandi. All. Capuano.

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi.

Ammoniti: Provenzano, Rossetti, La Monica (T); Vandeputte, Martinelli (C).

Espulsi: Al 28’ Cartenì, massaggiatore Taranto, per proteste. Al 65’ Vivarini allenatore Catanzaro.

Angoli 6-0