Il Lecce fa punti come una big

È ormai una certezza. Non è casuale che in città non ci sia un negozio che non esponga una bandiera o comunque un simbolo che richiami alla squadra di calcio locale.

Non vogliamo farci prendere da facili entusiasmi ma questo Lecce è davvero uno dei gruppi più forti di sempre.



https://www.pugliapress.org/2023/01/08/a-spezia-pari-bugiardo-del-lecce/

Anche il mister, Barone, è diventato oggetto del desiderio di vari club europei. In aggiornamento.

La classifica: Napoli 44; Juventus 37; Milan 36; Inter 34; Lazio 31; Roma 30; Atalanta 28; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23; Bologna, Lecce ed Empoli 19; Salernitana e Monza 18; Sassuolo 16; Spezia 15; Sampdoria 9; Cremonese 7; Verona 6.

