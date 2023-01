L’Agenzia delle Entrate PC e Tablet gratis. L’Agenzia delle Entrate dismettere alcune apparecchiature informatiche e le dona a scuole, pubblica amministrazione ed enti Noprofit che possono presentare domanda entro il 3 febbraio 2023 per averle gratuitamente.

In particolare L’Agenzia delle Entrate dismette diversi tipologie di apparecchiature informatiche quali pc, pc portatili, tablet e server non più utilizzabili per le proprie attività, ma perfettamente funzionanti. La cessione avverrà a chi ne effettua richiesta entro il 3 febbraio 2023 con una procedura di domanda tramite Pec.

Possono partecipare gli istituti scolastici statali e paritari, le pubbliche amministrazioni e enti e organismi noprofit anche privati.

Le richieste per più enti dovranno essere inviate separatamente. In caso lo stesso ente effettuerà più richieste, verrà consideranda valida solo l’ultima inviata.

La graduatoria in base al sorteggio eseguito il 4 febbraio 2023.

