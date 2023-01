Vive al quartiere Tamburi con la leucemia, i genitori di Jacopo, 5 anni, chiedono maxi risarcimento

Il piccolo Jacopo di 5 anni è sempre cresciuto nel quartiere Tamburi di Taranto, quello che è tristemente conosciuto come il quartiere rosso. Rosso è il colore del minerale del siderurgico ex Ilva che da anni convive con la popolazione del Tamburi.

Jacopo è affetto da leucemia da quando è nato. Stamani presso il Tribunale civile di Lecce si è tenuta la prima udienza: i genitori chiedono allo Stato 1 milione e mezzo di euro come risarcimento danni. Secondo i genitori di Jacopo l’esposizione alle polveri e ai fumi del siderurgico sarebbe la causa della sua malattia.



“La somma richiesta non solo va a risarcire il danno patito da Jacopo, ma anche quello dei suoi genitori, la cui serenità familiare è stata stravolta da quanto accaduto al piccolo” dicono gli avvocati.

“Questo processo – concludono gli Avvocati Lana e Maria Immacolata Riso – si inserisce nel solco tracciato da numerose sentenze della Corte EDU che, in materia, hanno già avuto modo di affermare la responsabilità dello Stato italiano” .

