LECCE – Lega il cane alla sua automobile e lo trascina. L’orrore raccontato da un automobilista.

La scena è davvero raccapricciante e solo il racconto fa venire i brividi. Non è una scena presa dal peggior film dell’orrore ma purtroppo è tutto vero. L’episodio si è verificato sulla strada Cerfignano-Santa Cesarea Terme.

Un povero cane, un Pastore Maremmano, legato a una corda e trascinato per centinaia di metri da un’auto. A vedere l’inquietante e cruente scena Dania Carelli, volontaria e guardia Zoofila che ha cercato in tutti i modi di fermare il massacro del povero cane senza riuscirci.

La volontaria ha raccontato di aver cercato in tutti i modi di fermare la folle corsa dell’auto che trascinava il cane ma il conducente non ha voluto arrestare il veicolo. Quando, però, l’uomo ha deciso di fermarsi nulla si è potuto fare per la povera creatura esanime. Quando la guardia ha chiesto il perchè del massacro le è stato detto: “Ha mangiato due galline e l’ho punito”.

Carelli sconvolta ha poi chiamato i carabinieri. Giunti sul posto i militari hanno constatato il decesso del cane facendo scattare la denuncia.

