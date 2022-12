Sulla statale che porta da Andria a Canosa un 32nne finisce contro un trattore

Bat – Urta con violenza un trattore, versa in condizioni gravi. Sul posto dell’incidente Carabinieri, Polizia di Stato e vigili del fuoco, intervenuti per estrarre dalle lamiere l’autista dell’auto.

Dai primi accertamenti, pare che il trattore in oggetto abbia avuto un avaria, e l’autista dell’auto, non se ne è accorto in tempo.

Finendo per urtare violentemente il rimorchio del trattore, ricoverato in codice rosso, pur avendo riportato serie ferite e fratture multiple la sua vita non è in pericolo.