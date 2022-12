Bari – Tanti premi per il Bari

Questa sera, ad Altavilla Silentina, al Bari verranno assegnati alcuni premi. Trattasi dei Football Italian Awards per la stagione scorsa. Saranno riconoscimenti con motivazioni diverse e non sarà solo il Bari calcio ad essere premiato. Luigi De Laurentiis sarà designato miglior Presidente, Ciro Polito, miglior Direttore Sportivo, Michele Mignani, miglior Allenatore. Premi anche per Pierluigi Frattali, Raffaele Pucino, Walid Cheddira, Cube Comunicazione. Premio speciale alla Migliore Tifoseria, la barese. I premi si riferiscono alla stagione scorsa.

