Parla di tifo e passione il nuovo brano del noto rapper palagianese, in collaborazione con Zakalicious, in uscita il prossimo 15 dicembre

Taranto – “Birra & Goal”, dallo Iacovone Freezer canta gli ultras. Si intitola “Birra & Goal” il nuovo singolo del rapper Freezer, realizzato in collaborazione con una delle icone della musica tarantina, Zakalicious. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali principali di distribuzione musicale a partire dal prossimo 15 dicembre. Il video ufficiale, girato e montato da Marco Ritelli (MarkRfilm), è ambientato all’interno dello stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto e sarà visibile nella stessa data sul canale ufficiale SFK (Sud Foundation Krù).

“Nel brano si parla di Ultras – sottolinea Cosimo Pitarra, in arte Freezer – non solo del Taranto, ma di tutte le città e i paesi che non hanno la fortuna di aver avuto grossi investimenti da parte di presidenti o sponsor, ma hanno avuto l’immensa fortuna di avere una tifoseria degna di categorie di più alti livelli, sempre presenti a sostenere i propri colori”.

“Se segnan sotto la curva succede il macello tra urla e colori, rispetto per i diffidati, lo senti nei cuori, lo senti nei cori La differenza allo stadio sicuro compà che la fanno gli ultras, col tifo della mia città non ce n’è per nessuno, noi siam serie A”. (Freezer)

SU FREEZER | Frontman e fondatore della formazione musicale SFK (Sud Foundation Krù), pugliese, classe 77’, rapper e autore, finalista di vari contest di freestyle nazionali, tra cui 2 edizioni del famigerato “Tecniche Perfette” con Masta Five e Dj Double S. Vanta all’attivo svariati singoli che si possono trovare sul canale ufficiale YOUTUBE della crew. Molti i palchi solcati importanti, tra cui il “Roxy Bar” di Red Ronnie e per ben 3 edizioni il palco del concertone del 1° Maggio di Taranto.