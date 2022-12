Foggia – Conferenza stampa del presidente

Abbiamo seguito, questa mattina, dalla pagina del Foggia calcio, la conferenza stampa del Presidente Canonico. Il numero uno della società ha tenuto a precisare che non ci sono, al momento, cordate che abbiano mostrato particolare interesse per il Foggia. E che comunque ha dato mandato ai suoi collaboratori, di valutare eventuali offerte. E, in merito alle sue vicende personali, ha confermato che una volta presa a carico una questione, la porta a termine.

