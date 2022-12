Bari – Il Barletta, che fantastica sorpresa!

Il Campionato del Barletta è fantastico! Se si pensa che per il pari di Gravina, si è scontenti, vuol proprio dire che ha conservato la mentalità vincente della scorsa annata in Eccellenza. Ora è secondo alla Cavese e cerca gloria in Campania. La bella notizia è per i tifosi.

Infatti saranno 450 i biglietti a disposizione dei propri supporter per il settore ospiti dello stadio “Domenico Conte” di Pozzuoli per la gara di domenica 4 dicembre valevole per la 14ª giornata di campionato contro la compagine campana. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 14:30.