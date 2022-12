Foggia – A Cerignola vanno in pochi allo stadio

A Cerignola il calcio non è una priorità, almeno stando ai numeri degli spettatori presenti sugli spalti nei turni casalinghi. Ricordiamo le dure parole del Presidente Nicola Grico, dopo l’ultima partita in casa vinta con la Viterbese, addirittura con un comunicato: “278 biglietti non giustificano una serie C e l’attuale posizione in classifica. Ci ho pensato più volte prima di diramare questo comunicato ma è il mio cuore a parlare. Non si può fare calcio così. Quale futuro con questi numeri? A voi la risposta. Sono deluso e non escludo decisioni forti”. Quindi, nonostante il quarto posto in classifica, la gente continua a rimanere a casa. Ora c’è l’occasione per sfatare ciò: arriva la vice capolista Crotone, reduce da un pareggio combattuto a Taranto. Sarà valso a qualcosa il monito del presidente? Lo capiremo solo domenica.

Foto Sara Angiolino