I tre, al vertice del clan, erano già in carcere

Bari – 41 bis per tre esponenti del Clan Strisciuglio. I tre in carcere con condanne, alcune definitive, per associazione mafiosa e altri processi, ancora in corso, per omicidio, su disposizione del Ministero della Giustizia sono stati sottoposti al 41 bis.

La Direzione Distrettuale Antimafia di Bari,, aveva presentato domanda per applicare il suddetto regime, grazie alle condanne a loro già inflitte per le operazioni Sant’Anna, Lithos, Acclissi, Black &Wite, Coraggio e Downz, anche perche i tre continuavano, pur sottoposti al regime carcerario, a mandare ordini al clan tramite familiari ed amici.

Immagine d’archivio