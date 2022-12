Taranto – Emerge il carattere dei singoli di Capuano

Il Punto su Taranto Fc 1927. Dopo 2 sconfitte, è arrivato un pareggio che sa di poco per quanto messo in campo dalla squadra di Capuano. La prima nota positiva è per Tommasini, finora non al top fisicamente, finalmente sbloccatosi con il gol del momentaneo vantaggio, contro il Crotone. Poi Antonini, ormai vero leader di questa squadra, con il vizio del gol. Cominciano ad essere sempre ben presenti Labriola e Ferrara, con prestazioni aldilà della sufficienza. Ritorna a palleggiare Guida, ma da lui ci aspetta molto di più. La palma del migliore in campo, però, è per Mastromonaco, ormai una certezza per questo Taranto, cresciuto notevolmente negli ultimi match, tanto da divenire quasi sempre fra i migliori in campo.

Altre news. Da segnalare, la variazione d’orario per Taranto-Monterosi, partita valida per la diciottesima giornata di campionato. Si giocherà domenica 11 Dicembre, non alle 17.30, ma alle 14.30. Su richiesta della compagine ospite.