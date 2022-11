Bari – Presentati gli ottavi e I quarti di finale dei Campionati Europei maschili di Volley

Sono stati presentati gli ottavi e I quarti di finale della prossima edizione dei Campionati Europei maschili di pallavolo. Il tutto è avvenuto a Bari, nella Sala Giunta di Palazzo di Città. Ovviamente a quelli in programma nel 2023. La rassegna per i campionati maschili, verrà organizzata dall’Italia, ma anche dalla Bulgaria, dall’Israele e dalla Macedonia del Nord. In Italia, svolgerà dal 28 agosto al 16 settembre 2023. Le sedi saranno Roma, Perugia, Ancona e Bari e le finali si svolgeranno a Bologna.

Erano presenti alla conferenza stampa, il presidente FIPAV, ovvero Giuseppe Manfredi, il tecnico campione del mondo Ferdinando Fefè De Giorgi, il sindaco di Bari Antonio Decaro, l’Ass. allo Sport Pietro Petruzzelli e il Presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri.