Bari – Pancaro vuole continuare a vincere col suo Monopoli

L’allenatore del Monopoli, Mister Pancaro, pensa ad alcuni cambi, per Latina, viste le tre partite in tempi ravvicinati. Dell’avversario Latina, dichiara di dover affrontare una squadra collaudata, con l’ossatura dell’anno precedente e lo stesso allenatore, quindi, temibile. Certo di poter dare continuità a quanto fatto domenica, vittoria con la Virtus, è convinto sempre di più che quel che si ottiene la domenica, è frutto dei tanti sacrifici fatti in settimana.

