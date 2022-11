Taranto – Mazzata del giudice sportivo: piove sul bagnato

Il comunicato del Giudice Sportivo, per la serie C girone C, in particolare per il Taranto Fc 1927, è spietato. Si continua con le multe: quella relativa alla partita di Avellino è di 3000 euro, per un petardo scoppiato in tribuna, nella zona dove vi erano i tifosi campani. Per fortuna senza conseguenze per le persone. Per il vivace Mister del Taranto Ezio Capuano, sono stati comminati un turno di stop e 500 euro di multa. Brutto stop per Antonio Romano: due turni di squalifica . Dovrà stare attento il bravo Antonini a non farsi ammonire perché è entrato in diffida. Come si suol dire, in questi casi, piove sul bagnato, viste già le tante defezioni per infortuni per i rossoblu.

