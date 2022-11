Bari – Volley, come previsto, saltata una partita per Covid

Non si è giocato, domenica 27 novembre 2022, l’incontro più importante della della nona giornata di serie A2 di pallavolo maschile tra BCC Castellana-Grotte e Delta Group Porto Viro. Come preannunciato, la causa è stato il ritorno del Covid fra gli atleti, più dei tre preannunciati positivi.

Al momento, è stata rinviata al 21 dicembre 2022 anche la sfida tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Conad Reggio Emilia.

N.b. La società fa sapere che i biglietti già acquistati per l’accesso alla gara tra Castellana e Porto Viro, sia online sulla piattaforma diyticket.it che presso la biglietteria del Pala Grotte, saranno validi anche per il giorno in cui sarà stabilito il rinvio della partita stessa.