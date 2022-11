Il Lotto premia la Puglia: nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono infatti arrivate vincite per un totale di 64.961 mila euro. La prima è stata centrata a Foggia per un valore di 28.650 euro grazie a una giocata effettuata sulla ruota di Bari. Si è registrata sempre a Foggia la seconda vincita, da 13.811 euro, mentre le altre due sono arrivate ad Apricena, in provincia di Foggia, entrambe da 11.250 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,4 milioni di euro, per un totale di 965 milioni da inizio anno.

0 Shares