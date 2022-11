Brindisi – Prestigioso premio per l’Oncologa Laura Orlando

La dottoressa Laura Orlando, oncologa dell’ospedale Perrino di Brindisi, è stata premiata con il riconoscimento del Laudato Medico. La cerimonia di premiazione si è svolta a Milano, a margine del Forum nazionale di Senologia Breastalk. Per informazione del caso, tale riconoscimento viene assegnato ai medici che mettono in risalto qualità che esaltano l’importanza riservata alla relazione tra medico e paziente, oramai noto come elemento fra i fondamentali per il miglioramento clinico, come nel caso del tumore alla mammella.

La dottoressa Orlando, si è classificata prima “per l’approccio col quale accoglie le donne in cura”.