Brindisi – La Virtus asfalta Happy Casa

Arriva un’altra sconfitta a Bologna, contro la Virtus, prima della classe. Come con la squadra di Pesaro, non c’è stata reazione. L’intervallo europeo aveva illuso. Punteggio chiaro: 98 a 68.

Spiega quanto siano distanti, per ora, le due compagini. Ora si torna in Europe Cup, mercoledì 30 la squadra dovrà vedersela con gli estoni del Kalev Cramo. è attesa da una sorta di spareggio per il passaggio al secondo turno in casa degli estoni del Kalev Cramo, poi il Venezia, altro ostacolo non da poco. Speriamo bene.