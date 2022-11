TARANTO – Questione sanità, Festinante: “Stanchi delle promesse!”

Sulla questione sanità a Taranto interviene il consigliere comunale del gruppo Misto di opposizione Cosimo Festinante che è lapidario sull’incontro avvenuto stamane in consiglio comunale monotematico “abbiamo perso tutti, nessuno si senta assolto” dice.

“Non posso che ringraziare il Dott. Gregorio Colacicco, direttore generale dell’Asl e il management per aver spalancato le porte dell’azienda alla città e a noi consiglieri.

Ma mi preme ricordare, caro direttore, che sulla sanità cittadina c’è poco da essere orgogliosi o rivendicare vittorie di Pirro; nel complesso periodo che stiamo vivendo occorre per prima cosa un bagno di umiltà da parte di tutti, in primis da parte della Regione Puglia e del suo Presidente Emiliano, oggi inspiegabilmente non rappresentati.

La situazione nella Asl di Taranto è pesante e, nonostante l’impegno straordinario di medici e personale sanitario, ogni giorno vengono denunciate situazioni molto critiche; in questa città per ottenere cose scontate come un confronto con gli Enti preposti, abbiamo dovuto mobilitarci come opposizione e chiedere con gran forza un consiglio monotematico per denunciare la verità delle gravi inefficienze.

Ora, intendiamo fare il punto della situazione, stabilire dei percorsi di recupero e rilancio del nostro ospedale, ragionare su come un buon utilizzo del Pnrr possa rafforzare la medicina sul territorio anche con nuovi strumenti previsti dal Recovery.

Siamo stanchi delle promesse, attendiamo risposte!”