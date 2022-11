Bari – Pronto per Como ma con troppe assenze

Pronto il Bari che, domani, alle 15.00, affronterà il Como in trasferta. domani sarà di scena a Como, fischio d’inizio a partire dalle ore 15:00. Purtroppo mancheranno Maita per squalifica e Mazzotta e Ricci per infortunio. Ambedue della fascia sinistra, un bel problema. Se aggiungiamo che De Cesare non è pronto, comunque convocato, e Cheddira al Mondiale in Qatar, la formazione base sembra davvero con troppe défaillance. Ecco la lista dei convocati: PORTIERI: FRATTALI, CAPRILE, POLVERINO. DIFENSORI: DI CESARE, GIGLIOTTI, TERRANOVA, ZUZEK, VICARI, PUCINO, BOSISIO, DORVAL. CENTROCAMPISTI: D’ERRICO, MAIELLO, BELLOMO, BENEDETTI, FOLORUNSHO, MALLAMO. ATTACCANTI: ANTENUCCI, BOTTA, SALCEDO, GALANO, SCHEIDLER, CETER, CANGIANO.

