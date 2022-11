Autore

Francesco Leggieri

Giornalista pubblicista, Caporedattore allo Sport del gruppo Puglia Press. Già collaboratore, a vario titolo, di varie redazioni sportive di giornali, radio e televisioni regionali. Esperto di attività Audiovisive, fotografiche e cinematografiche (diploma don Orione di Roma 1985). Esperienze passate: Caporedattore allo Sport per Puglia Press (quotidiano). Presentatore televisivo e radiofonico per varie emittenti locali e di eventi anche a carattere nazionale. Scrittore di 2 libri. Esperienza nelle attività di pubbliche relazione in ambito militare, già Luogotenente della Marina Militare.