L’oroscopo della settimana dal 27 novembre al 3 di dicembre di Loredana Galiano, l’affermata astrologa in esclusiva per Puglia Press

SOLE, VENERE E MERCURIO IN SAGITTARIO VI INVITERANNO AD APRIRE LA VOSTRA MENTE, A CERCARE NUOVI SPAZI PER CONDIVIDERE I VOSTRI PENSIERI, AD ABBRACCIARE NUOVE CULTURE, A CONOSCERE NUOVA GENTE CON CUI CONFRONTARSI ED ESPRIMERE LE PROPRIE IDEE, A DIFFONDERE IL PROPRIO SAPERE, AD USCIRE DAI CONFINI DELLA REALTÀ. E COSÌ SARÀ L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

ARIETE: PIÙ INTUITIVI E MENO IMPULSIVI

Lo stellium di pianeti nel segno del segno del Sagittario vi faranno vincere il primo posto, per conquistare il primato, per raggiungere il traguardo, per dichiarare i vostri sentimenti e per sentirvi vincenti a una gara olimpica della vostra vita. Sarà il periodo adatto per esprimere ogni vostro desiderio.

TORO: UNA REVISIONE IN GENERALE

Vi fermerete e vi guarderete indietro, per vedere e osservare cosa potrebbe accadere se cambiando il vostro atteggiamento le cose rimarrebbero sempre le stesse o possono essere trasformate del tutto. Siete conservatori e tradizionalisti, ma è arrivato il momento in cui Urano cambierà la vostra vita in tu

GEMELLI: METTERSI IN DISCUSSIONE SEMPRE

Non sembra proprio essere il periodo migliore per andare in giro spensierati e giocare con le parole con chiunque incontrate per strada. Vi sentirete sottotono e il vostro umore non sarà proprio roseo. Tutto sembrerà remarvi contro e invece dovrete solo cambiare il vostro punto di vista e i vostri pensieri.

CANCRO: ASTUTI E VINCENTI

Giove e Nettuno dal segno dei Pesci vi faranno volare alto con la fantasia e con i vostri sogni. Investirete le vostre emozioni in ogni cosa che farete, ci metterete entusiasmo e passione nelle vostre idee. Urano starà cambiando la vostra vita e il vostro lavoro in positivo, il vostro modo di pensare e di agire. Bene!

LEONE: RUGGITE DI MENO E GIOITE DI PIÙ

Sarete il cuore pulsante della vostra casa, un leader in ogni campo, una guida sicura in cui l’Universo si affiderà a voi. Anche quando le cose non vanno come dovrebbero, voi v’impegnate tanto da realizzare con successo in ogni vostra impresa. I pianeti dal Sagittario sono una ventata di freschezza e di leggerezza.

VERGINE: DECISI E REALIZZATI

Urano positivo vi renderà sempre più intraprendenti,Bando alle illusioni di Nettuno opposto e alle insoddisfazioni di Giove dispettoso, a Marte che tenderà a mettervi gli sgambetti, a Mercurio che vi renderà confusi e distratti, a Venere che vi volterà le spalle, facendovi credere che nessuno vi amerà mai. Il vento sta per cambiare!

BILANCIA: UN MOMENTO DI LEGGEREZZA

Potreste concedervi del tempo per voi, un momento di leggerezza per staccare la spina dal vostro partner, dal vostro ufficio e dalla vostra famiglia. Organizzerete dei fine settimana per una gita fuoriporta, per andare al teatro o al cinema e vedere quel famoso film, che tanto aspettavate e gustare un gelato sotto la pioggia.

SCORPIONE: CAMBIO DI ROTTA

Le cose staranno cambiando ancora e ancora. Urano e Saturno contrari sembrano non darvi tregua, tutto l’Universo sembra mettervi i bastoni fra le ruote e starete faticando non poco per raggiungere i risultati sperati. V’impegnerete tantissimo affinché tutto avverrà come vorreste voi.

SAGITTARIO: TUTTO BRILLA

Lo stellium di pianeti nel vostro cielovi semplificheranno la strada, per l’oroscopo di questa settimana per voi ci saranno grandi opportunità e diverse occasioni che vi renderanno le cose facili in tutti i settori. Approfitterete per migliorare la vostra posizione lavorativa, per dichiarare il vostro amore al vostro partner, per prenotare un viaggio in Oriente.

CAPRICORNO: RIVOLUZIONARIE FANTASIE

Con Urano positivo da diverso tempo. L’oroscopo della settimana vi vede impegnati affinché ogni progetto, ogni ricerca, ogni prodotto, ogni abito è frutto di precisione tecnica e di grande lavoro, persino gli accessori devono essere sobri e possibilmente utili, con un design classico e molto comodo. Insomma, come rispecchia la vostra vita e il vostro modo di essere.

AQUARIO: SEMPRE IN TOTALE LIBERTÀ

Il bellissimo stellium planetario in Sagittario vi indicherà la strada che vi porterà per un itinerario preciso e divertente per concedervi qualche geniale idea riguardo ai vostri prossimi progetti, da condividere con i vostri amici e collaboratori. Nuove iniziative staranno bollendo in pentola prossimamente.

PESCI: LA VOGLIA DI APRIRSI AL NUOVO

Nonostante sarà un periodo poco fantastico, la vostra immaginazione supererà la realtà. L’Oroscopo della settimana per voi prevede fantasia, stravaganza, genialità e intuito saranno gli ingredienti necessari per infornare un dolce goloso, dolce e caramellato. Chiamerete i vostri amici del cuore e offrirete loro la torta, fra chiacchiere e risate, nonostante tutto!

