TARANTO – PRISMA VOLLEY IN VISITA ALL’I.T.C. GALILEI

È terminata in uno scambio di palleggia “tra amici” l’incontro della Gioiella Prisma Volley Taranto con l’I. C. Galileo Galilei. Una delegazione della squadra capeggiata dal presidente Tonio Bongiovanni e dal vicepresidente Elisabetta Zelatore hanno infatti fatto visita alla scuola, dove sono stati accolti dalla D.S. Antonietta Iossa e da una sessantina di giovani studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Grande entusiasmo nel confronto con i quattro giocatori (il palleggiatore Francesco Cottarelli, il centrale Giovanni Gargiulo, il libero Francesco Pierri e l’opposto Manuele Lucconi) a cui i ragazzi hanno rivolto una serie di domande e di curiosità. Gli atleti hanno risposto dimostrando disponibilità e simpatia “E’ stato un primo approccio con il volley a cui speriamo di dare seguito – spiega la dirigente -. È una realtà importante del territorio che porta la Taranto e la nostra regione alla ribalta nazionale e mondiale. Avere nella nostra città una società di riferimento che milita in Superlega è per tutti un motivo di grande orgoglio e incontrarli ha permesso ai nostri ragazzi di capire che lo sport è soprattutto una spinta a crescere in un ambiente sano e confortevole. Ringrazio il presidente Bongiovanni, la vicepresidente Zelatore e l’intera società per l’attenzione alla città e ai più giovani”. Presente l’Assessore allo Sport Azzaro.

0 Shares