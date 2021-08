Tutti noi conosciamo la Puglia, una delle regioni più affascinanti d’Italia, nota per i suoi scorci paesaggistici e per il divertimento che riesce sempre a garantire, soprattutto durante la bella stagione. Eppure, la Puglia non è solo vacanze e turismo, ma anche cibo e sapori, per via della sua lunga tradizione gastronomica. Di conseguenza, vale la pena lanciarsi alla scoperta di questa regione e delle sue perle culinarie, andando oltre i famosi taralli.

I prodotti DOP pugliesi più noti

Sono tantissimi i prodotti DOP appartenenti alla Puglia, e non potremmo non partire dai formaggi e dai latticini, autentico vanto gastronomico di questa regione. Si fa ad esempio riferimento alla burrata di Andria e al caciocavallo silano, insieme alla famosa ricotta di bufala campana, al canestrato, alla ricotta marzotica leccese e al pecorino di maglie. Anche l’olio pugliese è molto noto e apprezzato in tutto il mondo, soprattutto se si parla del Collina di Brindisi, dell’olio Dauno e del Terre di Bari.

La Puglia è nota anche per i suoi vini, in particolare per i rossi come il Primitivo di Manduria e il Negroamaro di Salento. Nel settore dei bianchi spicca su tutti la Falanghina: si tratta di una varietà coltivata principalmente tra Puglia e Campania, dal gusto delicato e corposo, talmente iconico da essere reperibile anche sugli e-commerce che si occupano della vendita dei vini dalle migliori cantine italiane, come nel caso della sezione Falanghina disponibile su Tannico , ad esempio, che per questa categoria di vino, e altre specialità pugliesi, propone diversi tipi di invecchiamento tra cui scegliere.

Naturalmente la lista dei prodotti DOP pugliesi non si esaurisce qui, ma continua, includendo anche altre prelibatezze come gli ortaggi, la frutta e i legumi, dalla mela limoncella alle mandorle di Turitto. Si chiude con i panificati pugliesi più noti, come nel caso dei taralli, dei pasticciotti, delle cartellate, delle friselle e del famoso pane di Altamura.

Alcune ricette tipiche della Puglia

La cucina pugliese sa come regalare immense gioie a tavola, dato che la sua tradizione ospita tantissime ricette uniche nel loro genere, e apprezzate in tutta Italia. Da questo punto di vista, non potremmo non citare le friselle inzuppate nella famosa acquasala, oppure il panino di semola senza mollica, noto anche come puccia pugliese.

Altre specialità della tradizione gastronomica pugliese sono il calzone barese, le fave e foglie (ovvero le cicorie), e la versione salentina della pasta e ceci, nota anche come Ciceri e tria. Impossibile poi ignorare un must della cucina pugliese del calibro delle orecchiette, ovvero la pasta casereccia a base di semola di origine barese che ha conquistato l’Italia (e non solo).

L’elenco prosegue con altri esempi da leccarsi i baffi, come la tiella barese a base di riso, cozze e patate, o la frittata di lampascioni. Si chiude con altri esempi tipici della cucina pugliese come le cozze arraganate, gli involtini di interiora, le bombette di capocollo di maiale e formaggio, il pasticciotto, il sasanello gravinese e infine il biscotto di Ceglie, del quale ne esistono svariate versioni.