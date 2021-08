Per le manifestazioni “Taranto Swing Festival” e “AltraMusicaLive” sarà interdetta la circolazione veicolare sul Lungomare Vittorio Emanuele III Emanuele III e su via Principe Amedeo, dalle ore 15.30 alle ore 24.00 dei giorni venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 agosto.

Pertanto in queste fasce orarie le linee degli autobus di Kyma Mobilità che si muovono sulla direttrice Città vecchia-Ponte Girevole-Borgo subiranno variazioni di percorso, anche utilizzando una apposita fermata provvisoria posta in via Leonida tra Via Principe Amedeo e Via Mazzini.

Sono inoltre previste deviazioni del percorso di alcune linee per consentire agli utenti, che diversamente da Porto Mercantile/Stazione FF.S. non troverebbero coincidenza con le linee dirette al Borgo, di spostarsi verso l’area della manifestazione: pertanto le linee 9 (Buffoluto/Porto Mercantile), 13 (Ilva/Porto Mercantile), 15 (Lido Azzurro/Porto Mercantile), 11 e 17 (Paolo VI/Porto Mercantile), nonché le Corse Bis Appia, dalla Stazione FF.S. proseguiranno per Ponte di Pietra, Piazza Fontana, Ringhiera, Piazza Castello, Discesa Vasto, Via Garibaldi e Terminal Porto Mercantile.

Il dettaglio delle variazioni è consultabile sul sito aziendale www.amat.taranto.it o con l’App Kyma Amat.

Nessuna deviazione è invece prevista per le linee degli autobus di Kyma Mobilità che si muovono sulla direttrice opposta nella direzione Borgo-Ponte Girevole-Città Vecchia.

Inoltre, in considerazione della inibizione alla sosta su alcune strade del Borgo di Taranto ricadenti nella zona A, al fine di limitare i disagi per i titolari di permesso per residenti, nonché per gli abbonati ai parcheggi cittadini ricadenti in tale zona, nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 agosto i titolari di permesso per residenti zona A e gli abbonati per la zona A e zona A+B possono parcheggiare la propria autovettura in ambiti diversi da quelli riportati sul proprio permesso, ma pur sempre ricadenti in una delle vie racchiuse nella zona B (strade incluse nel quadrilatero compreso tra Lungomare Vittorio Emanuele III, via Pitagora, via Nitti e via De Cesare).

Ecco le variazioni linee autobus Kyma Mobilità nelle giornate di

Venerdì 20 – Sabato 21 e Domenica 22 Agosto 2021 dalle ore 15:30 alle ore 24:00

Linea 1/2 (direzione CONSIGLIO): da Stazione FF.S. imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, via Speziale, via Consiglio.

Linea 3 (direzione CONSIGLIO): via Orsini, Stazione FF.S., imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Oberdan, via Dante, via Atenisio, via Consiglio.

Linea 5 (andata e ritorno): da via Crispi svolta a dx per via Oberdan e prosegue fino a P.za Ebalia dove termina la corsa di andata e riprende quella di ritorno.

LINEA 6 (Porto Mercantile – Lago di Nemi): dalla Stazione FF.SS. svolta a dx per il Cavalcavia; S.S. 7ter; Ponte Punta Penna; via Magnaghi; via Cugini; sx via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx via Oberdan per riprendere il consueto percorso.

Linea 8 (direzione SALINELLA): da Stazione FF.S. – imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), via Japigia, C.so Italia, Salinella.

Linee 20 e 28 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini) e proseguono sui rispettivi percorsi.

Linea 21 e 27 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini) e proseguono sui rispettivi percorsi.

Linee 14 e 16 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini) e proseguono sui rispettivi percorsi.

Linee 9 (Buffoluto/P.M.) – 13 (Ilva/P.M.) – 15 (Lido Azzurro/P.M.) – 11 e 17 (Paolo VI/P.M.): dalla Stazione FF.S. proseguono per Ponte di Pietra; P.za Fontana; Ringhiera; P.za Castello; Scesa Vasto; Via Garibaldi; Terminal Porto Mercantile. Tanto al fine di consentire il trasferimento di utenti che, diversamente, da Porto Mercantile/Stazione FF.S. non troverebbero linee dirette al Ponte Girevole.

Nessuna deviazione è prevista per la direttrice di marcia Borgo – Ponte Girevole – Città Vecchia.